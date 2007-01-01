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Новость дня Обнинск

Стали известны подробности ночной трагедии на дороге в Калужской области

В результате ДТП на 117 километре трассы М-3 один человек погиб, трое ранены.
Владимир Андреев
29.06, 10:19
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По сообщению регионального УМВД, в 01 час 10 минут 29 июня водитель автомашины «Тойота», двигавшейся в сторону Москвы, выехал на встречную полосу.

В результате произошло столкновение с автомобилем «КИА».

- В результате ДТП водитель автомашины «Киа» погиб, - сообщили в пресс-службе регионального УМВД. - Пострадали 3 пассажира автомобиля «Киа», один из которых несовершеннолетний, 2017 года рождения.

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