Стали известны подробности ночной трагедии на дороге в Калужской области
В результате ДТП на 117 километре трассы М-3 один человек погиб, трое ранены.
По сообщению регионального УМВД, в 01 час 10 минут 29 июня водитель автомашины «Тойота», двигавшейся в сторону Москвы, выехал на встречную полосу.
В результате произошло столкновение с автомобилем «КИА».
- В результате ДТП водитель автомашины «Киа» погиб, - сообщили в пресс-службе регионального УМВД. - Пострадали 3 пассажира автомобиля «Киа», один из которых несовершеннолетний, 2017 года рождения.