Жителя Боровска будут судить за теракт на железной дороге

26 июня прокуратура Калужской области опубликовала информацию о завершении расследования резонансного уголовного дела.

Фото: прокуратура Калужской области

Житель Боровска обвиняется в организации поджогов железнодорожной инфраструктуры (ч. 2 ст. 205 УК РФ).

Следствие установило, что обвиняемый по заданию анонимного заказчика поджег два релейных шкафа системы автоблокировки, критически важных для безопасности движения поездов. Подозреваемому обещали по 12 тысяч рублей за каждый поджог, однако денег он так и не получил — заказчиков не устроило качество предоставленного видео с места преступления.

Мужчине грозит от 12 до 20 лет лишения свободы.