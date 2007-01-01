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Новость дня Обнинск

Жительница Обнинска перевела мошенникам более пяти миллионов рублей

Дарья Джуманова
26.06, 12:06
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Всё началось с сообщения в мессенджере — якобы от её начальника. Там предупредили, что скоро позвонят из правоохранительных органов. Об этом случае рассказали в полиции в четверг, 26 июня.

Действительно, вскоре ей позвонил неизвестный, который знал её паспортные данные. Он сообщил, что на её имя мошенники оформили кредит на 15 миллионов рублей.

Звонивший заявил, что банк готов списать 10 миллионов, а оставшуюся сумму женщина должна будет погасить сама. Он заверил её, что позже деньги вернут.

В течение недели женщина переводила деньги через банкомат, пока не осознала, что её обманули.

Материальный ущерб составил около 5,5 миллиона рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

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