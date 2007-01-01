В Обнинске задержан буйный агрессор, избивший двух девушек

В Обнинске правоохранительные органы установили личность мужчины, который напал на девушек возле вокзала.

Сотрудники уголовного розыска местного ОМВД и регионального УФСБ задержали подозреваемого. Им оказался 28-летний уроженец Оренбургской области.

Теперь ему грозит уголовная ответственность. После оформления необходимых документов задержанного передадут следователям для дальнейшего разбирательства. Ведомства также проверят, не совершал ли он ранее подобных преступлений.

Напомним, инцидент получил широкую огласку после того, как в соцсетях распространилось видео с нападением. На кадрах видно, как мужчина бьет девушку, отчего она падает на землю. Когда ее подруга попыталась заступиться, агрессор набросился и на нее.