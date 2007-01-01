Школьница из Обнинска отправится в путешествие к Северному полюсу

20 июня на ВДНХ состоялся завершающий этап научно-просветительского проекта «Ледокол знаний», сообщает пресс-служба Правительства Калужской области во вторник, 24 июня.

В ходе мероприятия были объявлены имена 27 российских школьников, которые примут участие в экспедиции в Арктику. Среди них - Мари Сплавская, учащаяся 10 класса школы №18 в Обнинске.

Экспедиция этого года посвящена двум значимым датам: 80-летию атомной отрасли России и 500-летию освоения Северного морского пути.

К Северному полюсу ее участников доставит атомный ледокол «50 лет Победы».

Конкурсный отбор в рамках шестого сезона проекта собрал более 63 тысяч участников со всей России. После нескольких этапов испытаний в финал прошли 48 школьников в возрасте 14–16 лет, представляющих 35 городов и населенных пунктов страны.