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Обнинская спортсменка взяла серебро на престижных всероссийских соревнованиях

24 июня стало известно о первом серьёзном успехе калужских спортсменов на финале Кубка России по плаванию.
Ольга Володина
24.06, 10:55
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фото: Министерство спорта Калужской области
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Воспитанница обнинской спортивной школы олимпийского резерва «Олимп» Алина Гайфутдинова показала второй результат на дистанции 50 метров вольным стилем, преодолев её за 24,66 секунды.

Соревнования, в которых участвуют более 700 сильнейших пловцов страны, проходят в Казани с 23 по 26 июня. За подготовку серебряного призёра отвечают тренеры Наталия Козлова и Анастасия Фесикова.

В Министерстве спорта Калужской области отметили, что впереди ещё три дня соревнований, и выразили надежду на новые победы наших спортсменов.

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