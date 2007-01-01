Обнинская спортсменка взяла серебро на престижных всероссийских соревнованиях

24 июня стало известно о первом серьёзном успехе калужских спортсменов на финале Кубка России по плаванию.

фото: Министерство спорта Калужской области

Воспитанница обнинской спортивной школы олимпийского резерва «Олимп» Алина Гайфутдинова показала второй результат на дистанции 50 метров вольным стилем, преодолев её за 24,66 секунды.

Соревнования, в которых участвуют более 700 сильнейших пловцов страны, проходят в Казани с 23 по 26 июня. За подготовку серебряного призёра отвечают тренеры Наталия Козлова и Анастасия Фесикова.

В Министерстве спорта Калужской области отметили, что впереди ещё три дня соревнований, и выразили надежду на новые победы наших спортсменов.