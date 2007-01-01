Обнинская спортсменка взяла серебро на престижных всероссийских соревнованиях
24 июня стало известно о первом серьёзном успехе калужских спортсменов на финале Кубка России по плаванию.
Воспитанница обнинской спортивной школы олимпийского резерва «Олимп» Алина Гайфутдинова показала второй результат на дистанции 50 метров вольным стилем, преодолев её за 24,66 секунды.
Соревнования, в которых участвуют более 700 сильнейших пловцов страны, проходят в Казани с 23 по 26 июня. За подготовку серебряного призёра отвечают тренеры Наталия Козлова и Анастасия Фесикова.
В Министерстве спорта Калужской области отметили, что впереди ещё три дня соревнований, и выразили надежду на новые победы наших спортсменов.