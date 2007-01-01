Обнинские волейболисты завоевали пятую бронзу на Чемпионате России

Команда ВК «Обнинск» выступила на шестом этапе чемпионата по пляжному волейболу. Об этом сообщили в Минспорта Калужской области в понедельник, 23 июня.

В Казани за звание лучших соревновались 32 мужские и 35 женских пар.

Калужскую область на турнире представляли Дмитрий Веретюк и Фёдор Сабаев, которые в своей группе заняли первое место. В четвертьфинале они победили команду из Москвы. Но в полуфинале уступили «Динамо-ЛО».

В матче за третье место «Обнинск» должен был сразиться с командой из Беларуси. Из-за травмы соперников игра не состоялась, и ВК «Обнинск» завоевал бронзу этапа чемпионата России.