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Обнинск

В Малоярославецком районе отключат воду в четырёх населённых пунктах

23.06, 07:53
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В понедельник,23 июня с 8:00 до 17:00 в нескольких посёлках пройдут плановые работы на водопроводных сетях.

В связи с этим жителям Берёзовки, Детчино, Рябцево и Юбилейного придётся временно обходиться без водоснабжения.

Чиновники сообщают подробности по отключениям:

  • Детчино – не будет горячей воды (информации о холодной воде нет, так как Калугаоблводоканал её не уточнил)
  • Берёзовка – полностью останется без воды (и горячей, и холодной);
  • Рябцево и Юбилейный – отключат только холодное водоснабжение.

Администрация рекомендует заранее подготовиться к перебоям: набрать воду в ёмкости и спланировать бытовые дела с учётом графика отключения.

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