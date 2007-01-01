В Малоярославецком районе отключат воду в четырёх населённых пунктах
В понедельник,23 июня с 8:00 до 17:00 в нескольких посёлках пройдут плановые работы на водопроводных сетях.
В связи с этим жителям Берёзовки, Детчино, Рябцево и Юбилейного придётся временно обходиться без водоснабжения.
Чиновники сообщают подробности по отключениям:
- Детчино – не будет горячей воды (информации о холодной воде нет, так как Калугаоблводоканал её не уточнил)
- Берёзовка – полностью останется без воды (и горячей, и холодной);
- Рябцево и Юбилейный – отключат только холодное водоснабжение.
Администрация рекомендует заранее подготовиться к перебоям: набрать воду в ёмкости и спланировать бытовые дела с учётом графика отключения.