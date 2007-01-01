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В Жуковском районе иномарка съехала с трассы

Сегодня, 22 июня, в Жуковском районе произошло дорожно-транспортное происшествие.
Ольга Володина
22.06, 15:41
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фото: ГУ МЧС России по Калужской области
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В 4:07 утра в селе Троицкое водитель автомобиля «Джили» не справился с управлением, в результате чего транспортное средство оказалось в кювете.

На место происшествия выехали экстренные службы: расчёт пожарно-спасательного подразделения МЧС России по Калужской области, наряд ГИБДД и бригада скорой медицинской помощи.

По предварительной информации, водитель получил травмы средней степени тяжести.

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