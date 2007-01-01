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662,5 кг триумфа: спортсменка из Обнинска стала сильнейшей в стране

На чемпионате России по классическому пауэрлифтингу в Мурманске 25-летняя Дарья Ефимцева из Обнинска совершила спортивный подвиг.
Ольга Володина
22.06, 10:56
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В весовой категории свыше 84 кг она установила рекорд России в приседании (270 кг) и с феноменальной суммой 662,5 кг (270 + 155 + 237,5) завоевала титул абсолютной чемпионки страны.

Воспитанница СШ «Спартак» и тренера Владислава Хабаровского подтвердила статус элитной атлетки: мастер спорта международного класса, многократная победительница мировых и европейских первенств, она добавила к своим регалиям ещё одно высшее достижение.

Успех Ефимцевой продолжил победную серию калужан – ранее шесть рекордов страны в категории до 74 кг установил наш Илья Маричев.

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