662,5 кг триумфа: спортсменка из Обнинска стала сильнейшей в стране
На чемпионате России по классическому пауэрлифтингу в Мурманске 25-летняя Дарья Ефимцева из Обнинска совершила спортивный подвиг.
В весовой категории свыше 84 кг она установила рекорд России в приседании (270 кг) и с феноменальной суммой 662,5 кг (270 + 155 + 237,5) завоевала титул абсолютной чемпионки страны.
Воспитанница СШ «Спартак» и тренера Владислава Хабаровского подтвердила статус элитной атлетки: мастер спорта международного класса, многократная победительница мировых и европейских первенств, она добавила к своим регалиям ещё одно высшее достижение.
Успех Ефимцевой продолжил победную серию калужан – ранее шесть рекордов страны в категории до 74 кг установил наш Илья Маричев.