Глава СК России повторно потребовал доложить о деле с избиением мигрантами детей в Белоусово
Региональный СК напомнил в субботу, 21 июня о происшествии в Жуковском районе Калужской области.
В марте 2025 года группа подростков, среди которых были выходцы из Таджикистана жестко избили двух 14-летних детей.
В результате один из пострадавших с множественными телесными повреждениями попал в больницу.
- До настоящего времени к ответственности никто не привлечен, - сообщили в ведомстве. - В СУ СК России по Калужской области по данному факту расследуется уголовное дело.