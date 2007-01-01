Глава СК России повторно потребовал доложить о деле с избиением мигрантами детей в Белоусово

Региональный СК напомнил в субботу, 21 июня о происшествии в Жуковском районе Калужской области.

В марте 2025 года группа подростков, среди которых были выходцы из Таджикистана жестко избили двух 14-летних детей.

В результате один из пострадавших с множественными телесными повреждениями попал в больницу.

- До настоящего времени к ответственности никто не привлечен, - сообщили в ведомстве. - В СУ СК России по Калужской области по данному факту расследуется уголовное дело.