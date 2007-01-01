В Обнинске в отдел полиции доставили почти 60 мигрантов
Профилактическое мероприятие, проведенное сотрудниками правоохранительных органов в Обнинске, выявило 29 случаев нарушения закона о мигрантах.
21 июня УМВД России по Калужской области опубликовало итоги прошедшего масштабного рейда.
Сотрудники полиции проверили места массового скопления и проживания мигрантов в Обнинске.
За нарушения правил въезда и режима пребывания задержано 16 человек. 10 мигрантов оказались без документов, подтверждающих право пребывание на территории России.
Зафиксированы случаи незаконной трудовой деятельности и рецидивисты, которые нарушили миграционное законодательство больше одного раза за год.
Представители военкомата провели беседы с задержанными гражданами по вопросу заключения контракта.