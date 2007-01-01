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Новость дня Обнинск

В Калужской области на пожаре пострадал человек

Вечером, накануне выходных огонь вспыхнул на одной из дач в Малоярославецком районе.
Владимир Андреев
21.06, 10:30
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Сигнал о пожаре поступил на пульт оперативных служб в 19 часов 39 минут 20 июня.

Загорелся дачный дом в СНТ «Детчинская поляна» деревни Суходрев. Спасти здание не удалось, огонь уничтожил его практически полностью.

По сообщению регионального МЧС, в результате пожара есть пострадавший. Привело ли возгорание к трагедии не уточняется.

Причины пожара сейчас выясняют инспекторы государственного противопожарного надзора.

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