В Боровске завершен ремонт дороги на улице Володарского

Свежий асфальт уложили в промежутке между лицами Мира и Дзержинского, сообщил в пятницу 20 июня глава администрации Боровского района.

В ходе работ сначала был уложен выравнивающий слой, затем уровень дороги подняли до люков канализации и только потом подрядчик положил финальный слой асфальта.

- Движение на этом участке достаточно интенсивное, - рассказал глава администрации Боровского района Николай Калиничев. - Родители возят в школу детей, жители торопятся в центр города.

Рядом расположены картинная галерея Людмилы Киселевой и Крестовоздвиженская церковь, добавил глава администрации.