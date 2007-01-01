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В Боровске завершен ремонт дороги на улице Володарского

Свежий асфальт уложили в промежутке между лицами Мира и Дзержинского, сообщил в пятницу 20 июня глава администрации Боровского района.
Владимир Андреев
21.06, 08:50
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В ходе работ сначала был уложен выравнивающий слой, затем уровень дороги подняли до люков канализации и только потом подрядчик положил финальный слой асфальта.

- Движение на этом участке достаточно интенсивное, - рассказал глава администрации Боровского района Николай Калиничев. - Родители возят в школу детей, жители торопятся в центр города.

Рядом расположены картинная галерея Людмилы Киселевой и Крестовоздвиженская церковь, добавил глава администрации.

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