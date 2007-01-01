Улицы Обнинска перекроют из-за легкоатлетического забега
Ограничения для транспорта введут 21 июня с 17:00 до 20:30.
Проезд будет закрыт:
- по ул. Табулевича (от пересечения с пр. Ленина до кругового движения, третий съезд бульвар Антоненко);
- по бул. Антоненко (от кругового движения до пересечения с ул. Славского);
- по чётной стороне ул. Славского (от пересечения с бул. Антоненко до пересечения с пр. Ленина);
- по чётной стороне пр. Ленина (от пересечения с ул. Славского до пересечения с ул. Борисоглебской и в обратную сторону до пересечения с ул. Табулевича).
Автобусы №1, №7 и №8 будут идти с нарушением расписания, предупредили в «Обнинском городском транспорте».