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Обнинск

В Боровске проверили торговцев на площади Ленина

Дмитрий Ивьев
20.06, 10:30
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Административная комиссия города провела очередной рейд.

- В ходе проверки предпринимателям были выписаны 10 актов с фиксацией нарушений, в части, касающихся: несанкционированное осуществление торговли, на территории, предназначенной только для обслуживания ОКН, складирование пустой тары в неположенном месте, незаконная установка объектов, перегораживающих проходы покупателям, проезды спец. техники и несущие угрозу жизни граждан, - рассказали в пятницу, 20 июня, в администрации районного центра.

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