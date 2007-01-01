В Боровске проверили торговцев на площади Ленина
Административная комиссия города провела очередной рейд.
- В ходе проверки предпринимателям были выписаны 10 актов с фиксацией нарушений, в части, касающихся: несанкционированное осуществление торговли, на территории, предназначенной только для обслуживания ОКН, складирование пустой тары в неположенном месте, незаконная установка объектов, перегораживающих проходы покупателям, проезды спец. техники и несущие угрозу жизни граждан, - рассказали в пятницу, 20 июня, в администрации районного центра.