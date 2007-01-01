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Обнинск

Жительница Обнинска обманула 19 человек при сдаче квартиры в аренду

Дарья Джуманова
19.06, 17:23
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47-летнюю женщину признали виновной в мошенничестве. Об этом сообщили в прокуратуре Калужской области в четверг, 19 июня.

По данным следствия, с ноября 2024 года по февраль 2025 года она размещала объявления о сдаче квартиры в аренду на онлайн-платформе. Женщина просила потенциальных арендаторов внести предоплату и залог, а затем исчезала.

Общая сумма ущерба составила 804 тысячи рублей.

Ранее ее уже судили за аналогичное преступление.

Суд назначил виновной четыре года колонии общего режима и штраф в 160 тысяч рублей.

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