Жительница Обнинска обманула 19 человек при сдаче квартиры в аренду
47-летнюю женщину признали виновной в мошенничестве. Об этом сообщили в прокуратуре Калужской области в четверг, 19 июня.
По данным следствия, с ноября 2024 года по февраль 2025 года она размещала объявления о сдаче квартиры в аренду на онлайн-платформе. Женщина просила потенциальных арендаторов внести предоплату и залог, а затем исчезала.
Общая сумма ущерба составила 804 тысячи рублей.
Ранее ее уже судили за аналогичное преступление.
Суд назначил виновной четыре года колонии общего режима и штраф в 160 тысяч рублей.