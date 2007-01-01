В Обнинске церемония «Человек года» впервые пройдёт в Доме учёных
В Обнинске церемония «Человек года» впервые пройдёт в Доме учёных
По традиции мероприятие откроет официальную часть празднования Дня города в июле.
19 июня прошло очередное заседание оргкомитета конкурса, на котором обсудили детали сценария.
Церемония чествования номинантов и лауреатов премии «Человек года» в Обнинске состоится в 27 раз.
- С каждым разом количество номинантов растёт: в этом году на конкурс выдвинуты 39 человек, добившихся выдающихся результатов в различных сферах деятельности, - рассказали в четверг в администрации наукограда.