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Обнинск

В Обнинске церемония «Человек года» впервые пройдёт в Доме учёных

Дмитрий Ивьев
19.06, 16:50
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В Обнинске церемония «Человек года» впервые пройдёт в Доме учёных

По традиции мероприятие откроет официальную часть празднования Дня города в июле.

19 июня прошло очередное заседание оргкомитета конкурса, на котором обсудили детали сценария.

Церемония чествования номинантов и лауреатов премии «Человек года» в Обнинске состоится в 27 раз.

- С каждым разом количество номинантов растёт: в этом году на конкурс выдвинуты 39 человек, добившихся выдающихся результатов в различных сферах деятельности, - рассказали в четверг в администрации наукограда.

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