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В Обнинске увеличат городской бюджет

Дмитрий Ивьев
19.06, 15:54
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Изменения рассмотрели 19 июня депутаты на заседании комитета по бюджету, финансам и налогам.

Увеличение доходов планируется на 278,6 миллиона рублей за счет межбюджетных трансфертов.

После уточнения общий объем доходов бюджета города составит почти 7, 743 млрд рублей, объём расходов — 8,219 млрд.

Дополнительные деньги направят на капремонт школ №3 и №10, увеличение зарплат водителям МБУ «Обнинский городской транспорт», завершение работ по благоустройству в Репинском овраге, а также на проектирование устройства основания под строительство фиджитал-центра в Заовражье.

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