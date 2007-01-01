В Обнинске увеличат городской бюджет
Изменения рассмотрели 19 июня депутаты на заседании комитета по бюджету, финансам и налогам.
Увеличение доходов планируется на 278,6 миллиона рублей за счет межбюджетных трансфертов.
После уточнения общий объем доходов бюджета города составит почти 7, 743 млрд рублей, объём расходов — 8,219 млрд.
Дополнительные деньги направят на капремонт школ №3 и №10, увеличение зарплат водителям МБУ «Обнинский городской транспорт», завершение работ по благоустройству в Репинском овраге, а также на проектирование устройства основания под строительство фиджитал-центра в Заовражье.