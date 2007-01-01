В Обнинске проверили ремонт дорог
Общественная комиссия работала в четверг, 19 июня.
Члены комиссии побывали на улицах Гурьянова, Кутузова и проспекте Ленина.
- На улице Гурьянова продолжаются работы по устранению аварийной ситуации с колодцем, - рассказали в МАУ «Благоустройство». - На проспекте Ленина будет выполнена экспертная оценка аварийного проседания дорожного покрытия. По улице Кутузова ожидаются итоги конкурсных торгов для определения подрядной организации, которая выполнит ремонтные работы.