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Обнинск

В Обнинске проверили ремонт дорог

Дмитрий Ивьев
19.06, 15:23
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Общественная комиссия работала в четверг, 19 июня.

Члены комиссии побывали на улицах Гурьянова, Кутузова и проспекте Ленина.

- На улице Гурьянова продолжаются работы по устранению аварийной ситуации с колодцем, - рассказали в МАУ «Благоустройство». - На проспекте Ленина будет выполнена экспертная оценка аварийного проседания дорожного покрытия. По улице Кутузова ожидаются итоги конкурсных торгов для определения подрядной организации, которая выполнит ремонтные работы.

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