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Обнинск

В Обнинске заканчивают геологические изыскания по первому этапу «Наукоградских маршрутов»

Дмитрий Ивьев
19.06, 14:06
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Они завершатся на этой неделе.

- Заключение будет передано проектировщику для продолжения работы над проектом, - рассказал 19 июня и.о. главы администрации Обнинска Вячеслав Лежнин. - Обсудили на рабочем совещании детали благоустройства: парковки для автомобилей и туристических автобусов, схему освещения, видеонаблюдение, установку малых архитектурных форм для комфортного отдыха и прогулок.

Также он рассказал, что благоустройство сквера по улице Жолио-Кюри идет в графике.

Работы ведутся в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

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