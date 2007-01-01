В Обнинске заканчивают геологические изыскания по первому этапу «Наукоградских маршрутов»

Они завершатся на этой неделе.

- Заключение будет передано проектировщику для продолжения работы над проектом, - рассказал 19 июня и.о. главы администрации Обнинска Вячеслав Лежнин. - Обсудили на рабочем совещании детали благоустройства: парковки для автомобилей и туристических автобусов, схему освещения, видеонаблюдение, установку малых архитектурных форм для комфортного отдыха и прогулок.

Также он рассказал, что благоустройство сквера по улице Жолио-Кюри идет в графике.

Работы ведутся в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».