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Обнинск

В Обнинске поздравили пару, прожившую вместе 60 лет

Дмитрий Ивьев
19.06, 10:45
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В Обнинске поздравили пару, прожившую вместе 60 лет

18 июня в обновленном загсе прошла торжественная церемония в честь Ивана Михайловича и Татьяны Сергеевны Маломужевых.

Иван Маломужев много лет был заведующим кафедрой физического воспитания в Обнинском ИАТЭ, кандидат педагогических наук, заслуженный работник физической культуры России.

Его супруга - педагог, специалист по лечебной физкультуре, отмечена почетным знаком «За заслуги в развитии физической культуры и спорта», ветеран труда.

Сейчас оба супруга находятся на пенсии. У них есть две дочери и внучка, сообщили 19 июня в городской администрации.

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