В Обнинске поздравили пару, прожившую вместе 60 лет
В Обнинске поздравили пару, прожившую вместе 60 лет
18 июня в обновленном загсе прошла торжественная церемония в честь Ивана Михайловича и Татьяны Сергеевны Маломужевых.
Иван Маломужев много лет был заведующим кафедрой физического воспитания в Обнинском ИАТЭ, кандидат педагогических наук, заслуженный работник физической культуры России.
Его супруга - педагог, специалист по лечебной физкультуре, отмечена почетным знаком «За заслуги в развитии физической культуры и спорта», ветеран труда.
Сейчас оба супруга находятся на пенсии. У них есть две дочери и внучка, сообщили 19 июня в городской администрации.