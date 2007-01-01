В Обнинске объяснили, почему в городских автобусах нет кондиционеров

На эту проблему давно жалуются жители наукограда. В среду, 18 июня, ситуацию прокомментировали в «Обнинском городском транспорте».

- Закупка автобусов за средства инфраструктурного кредита проводилась весной 2022-го года. Когда против России начали вводить санкции, мало кто мог предсказать, что будет завтра или послезавтра с поставками комплектующих, с производством. Не говоря про более серьёзный горизонт планирования, - говорится в заявлении муниципального перевозчика.

В тот момент у производителя в наличии были только такие автобусы.

- Базовая комплектация большинства моделей не предусматривала установки кондиционеров. Например, в НефАЗах, которые сегодня ездят по городу, по умолчанию кондиционеры не размещались, - отмечают в ОГТ. - Иная ситуация с МАЗами. В них кондиционеры есть изначально, однако МАЗ — белорусский производитель. И чтобы конкурировать с многочисленными заводами РФ, братья-белорусы прибегают вот к таким мерам.

Сыграло роль и то, что приобретать планировалось именно газовый транспорт. Это сокращало число доступных вариантов.

При этом пока нет данных, будут ли новые закупки автобусов с кондиционерами.