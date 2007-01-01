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Обнинск

В Боровске жалуются на переполненные мусорные контейнеры

Дарья Джуманова
18.06, 14:47
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В среду, 18 июня, местная жительница оставила комментарий под публикацией губернатора.

- Улица Рябенко. Просьба провести проверку в отношении тех, кто и каким образом выиграл тендер на вывоз мусора в городе. И почему такая острая проблема в Боровске с мусором? – написала женщина.

В министерстве строительства Калужской области заверили, что отходы с этой площадки вывозятся четыре раза в неделю. Следующий сбор мусора запланирован сегодня.

- К сожалению, иногда вывоз затрудняют растительные и строительные отходы, которые запрещено складировать на площадках и в накопителях. После их вывоза перевозчик вывозит отходы с учётом пропуска, - добавили в ведомстве.

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