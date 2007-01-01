Комиссия приняла благоустройство Семейного сквера в Обнинске

Проект реализован во дворе домов 42 и 44 на проспекте Ленина.

На месте пустыря появились сосновые аллеи с широкими тротуарами, ведущие к клумбе, которая стала главным украшением сквера. Вдоль дорожек установлены скамейки, урны и фонари, работающие на солнечных батареях.

Также смонтирован стол для настольного тенниса, спортивное и детское игровое оборудование, обустроена баскетбольная площадка.