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Обнинск

Комиссия приняла благоустройство Семейного сквера в Обнинске

Дмитрий Ивьев
18.06, 14:06
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Комиссия приняла благоустройство Семейного сквера в Обнинске

Проект реализован во дворе домов 42 и 44 на проспекте Ленина.

На месте пустыря появились сосновые аллеи с широкими тротуарами, ведущие к клумбе, которая стала главным украшением сквера. Вдоль дорожек установлены скамейки, урны и фонари, работающие на солнечных батареях.

Также смонтирован стол для настольного тенниса, спортивное и детское игровое оборудование, обустроена баскетбольная площадка.

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