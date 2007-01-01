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Обнинск

В Обнинске занялись благоустройством на улице Гагарина

Дмитрий Ивьев
18.06, 09:40
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Там начали приводить в порядок территории, где раньше проходили работы на теплосетях.

- Продолжаем ремонты и реконструкцию теплосетей, - прокомментировали в среду, 18 июня, в филиале РИР. - Там, где работы уже завершены, как, например, у Гагарина, 10 и Гагарина, 22, закрываем каналы, выполняем обратную засыпку и восстанавливаем благоустройство.

Напомним, в городе еще продолжаются гидравлические испытания.

По 68 адресам пока нет циркуляции горячей воды.

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