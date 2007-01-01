На Северном въезде в Обнинск сузили дорогу

Это сделано в связи с проведением реконструкции трассы М3 «Украина», сообщили 17 июня в администрации города.

- В охранной зоне производства работ по устройству свайного основания выполнено временное сужение дорожного полотна (на 1,5 метра) на мосту на Северном въезде, - говорится в официальном комментарии.

Работы займут ориентировочно 10 дней, после чего барьеры будут убраны.

- Просим автовладельцев быть внимательными на данном участке дороги и учитывать возможные затруднения при планировании своих маршрутов, - заявили в администрации.