В Обнинске школу №10 отремонтируют к новому учебному году

В настоящее время в обнинской школе №10 продолжаются ремонтные работы.

Как сообщил 17 июня исполняющий обязанности главы администрации города Вячеслав Лежнин, в ближайшее время будут согласованы сметы, определён подрядчик и начнутся работы по обновлению входной группы.

В рамках ремонта запланирована замена покрытия ступеней и входной площадки, облицовка парапетов, а также демонтаж старых клумб с последующим озеленением территории. Особое внимание будет уделено ремонту пищеблока: оборудование уже поставлено, впереди — его установка, подключение и наладка.

Помимо этого, продолжается выполнение ремонтных работ на этажах здания. Все мероприятия рассчитаны на завершение до начала нового учебного года.