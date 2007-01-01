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Обнинск

В Обнинске школу №10 отремонтируют к новому учебному году

Дмитрий Ивьев
17.06, 13:54
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В настоящее время в обнинской школе №10 продолжаются ремонтные работы.

Как сообщил 17 июня исполняющий обязанности главы администрации города Вячеслав Лежнин, в ближайшее время будут согласованы сметы, определён подрядчик и начнутся работы по обновлению входной группы.

В рамках ремонта запланирована замена покрытия ступеней и входной площадки, облицовка парапетов, а также демонтаж старых клумб с последующим озеленением территории. Особое внимание будет уделено ремонту пищеблока: оборудование уже поставлено, впереди — его установка, подключение и наладка.

Помимо этого, продолжается выполнение ремонтных работ на этажах здания. Все мероприятия рассчитаны на завершение до начала нового учебного года.

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