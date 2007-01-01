Медики Обнинска стали лауреатами престижной премии «Призвание»

Они получили награду в номинации «За подвижничество в медицине». Награду вручил лично генеральный директор Первого канала Константин Эрнст.

Премию присудили за уникальный случай успешного лечения пациента с тяжелым диагнозом. История началась в 2022 году, когда у мужчины диагностировали неоперабельное новообразование. Пациента направили в МРНЦ имени Цыба в Обнинске, где врачи разработали программу лечения. Несмотря на временную ремиссию, болезнь возобновилась, и специалисты из разных городов России приняли решение провести трансплантацию печени.

Восемь часов напряженной работы хирургов увенчались успехом. Процесс восстановления также прошел без осложнений. Ярким свидетельством полного выздоровления стало участие бывшего пациента в марафоне в Чебоксарах, сообщили 17 июня в правительстве.

Премия «Призвание», учрежденная Минздравом России совместно с Первым каналом, уже четверть века отмечает выдающихся представителей медицинского сообщества и научных деятелей здравоохранения.