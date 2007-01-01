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Обнинск

В Обнинске модернизируют светофор перед тоннелем на улице Железнодорожной

Дмитрий Ивьев
17.06, 08:55
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Это сделают для обеспечения безопасности, а также по многочисленным просьбам водителей, сообщили во вторник, 17 июня, в администрации города.

При въезде в тоннель с каждой из сторон установят табло обратного отсчёта времени для зелёного и красного сигналов светофора.

- Сейчас идёт подготовка документации для закупки и установки необходимого оборудования, - пояснили в администрации. - Планируется, что работы будут выполнены до конца лета текущего года.

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