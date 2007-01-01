В Обнинске сохраняются проблемы с горячей водой
О ходе гидравлических испытаний теплосетей в понедельник, 16 июня, сообщили в филиале РИР.
Без горячего водоснабжения временно находятся два объекта: ул. Железнодорожная, 6 (ТЦ) и ул. Ленина, 85 (морг).
Без циркуляции горячей воды сейчас 68 домов.
- Кроме того, завтра, 17 июня, в связи с ремонтом на обратном трубопроводе с 09.00 и до окончания работ горячая вода будет поступать по подающему трубопроводу по адресам: Ул. Гагарина, 27, 27а, 31, 33, 35, 35а, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 51, 53, 55, 57, 59, 61; пр. Ленина, 192, - говорится в комментарии коммунальщиков.