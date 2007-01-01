В Обнинске отремонтируют улицу Толстого
Работы пройдут на участке протяжённостью 1020 метров от Киевского шоссе вдоль «Технологии», сообщили 16 июня в администрации города.
- Во время ремонта будет заменено асфальтовое покрытие, бортовой камень, скорректирована высота люков, нанесена новая дорожная разметка и установлены пешеходные ограждения безопасности, - говорится в официальном комментарии.
Сейчас ведётся подготовка документации для проведения конкурсных процедур по выбору подрядчика.
Начало работ, как и на проспекте Маркса, запланировано на июль.