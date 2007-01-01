В Обнинске отремонтируют большой участок проспекта Маркса

С двух сторон будут отремонтированы участки от перекрёстка Маркса-Белкинская-Гагарина до пересечения с улицей Энгельса, от перекрёстка Маркса-Энгельса-Белкинская до улицы Калужской, а также от улицы Калужской до улицы Курчатова. Об этом 16 июня сообщили в администрации города.

- Поручил МАУ «Благоустройство» перенести вертикальное озеленение по проспекту Маркса с участка, который в этом году будем ремонтировать, на другую подходящую территорию, - рассказал также и.о. главы администрации города Вячеслав Лежнин.