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Обнинск

В Обнинске отремонтируют большой участок проспекта Маркса

Дмитрий Ивьев
16.06, 16:00
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С двух сторон будут отремонтированы участки от перекрёстка Маркса-Белкинская-Гагарина до пересечения с улицей Энгельса, от перекрёстка Маркса-Энгельса-Белкинская до улицы Калужской, а также от улицы Калужской до улицы Курчатова. Об этом 16 июня сообщили в администрации города.

- Поручил МАУ «Благоустройство» перенести вертикальное озеленение по проспекту Маркса с участка, который в этом году будем ремонтировать, на другую подходящую территорию, - рассказал также и.о. главы администрации города Вячеслав Лежнин.

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