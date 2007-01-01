В Обнинске назвали сроки окончания работ в сквере на улице Жолио-Кюри
Этот вопрос в понедельник, 16 июня, обсуждался на планерке в городской администрации.
- Тротуарная плитка уложена на 80%, подготовлена траншея для прокладки освещения, - рассказал и.о. главы администрации Вячеслав Лежнин. - На этой неделе подрядчик начал монтаж опалубки ступеней. Все работы планируется закончить до конца июля. Активно идет благоустройство и в ТОС города. Важно, что виды необходимых первоочередных работ определили сами жители.