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Обнинск

В Обнинске назвали сроки окончания работ в сквере на улице Жолио-Кюри

Дмитрий Ивьев
16.06, 15:55
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Этот вопрос в понедельник, 16 июня, обсуждался на планерке в городской администрации.

- Тротуарная плитка уложена на 80%, подготовлена траншея для прокладки освещения, - рассказал и.о. главы администрации Вячеслав Лежнин. - На этой неделе подрядчик начал монтаж опалубки ступеней. Все работы планируется закончить до конца июля. Активно идет благоустройство и в ТОС города. Важно, что виды необходимых первоочередных работ определили сами жители.

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