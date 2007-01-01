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Обнинск

В Обнинске несколько улиц перекроют из-за легкоатлетического забега

Дмитрий Ивьев
16.06, 15:44
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Движение будет ограничено в субботу, 21 июня, с 17:00 до 20:30.

Как сообщили в администрации города, проезд закроют:

  • по ул. Табулевича (от пересечения с пр. Ленина до кругового движения, третий съезд бульвар Антоненко),
  • по бульвару Антоненко (от кругового движения до пересечения с ул. Славского),
  • по чётной стороне ул. Славского (от пересечения с бульваром Антоненко до пересечения с пр. Ленина),
  • по чётной стороне пр. Ленина (от пересечения с ул. Славского до пересечения с ул. Борисоглебской и в обратную сторону до пересечения с ул. Табулевича).

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