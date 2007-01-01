В Обнинске идет обновление Музея истории города

Благодаря федеральному проекту «Семейные ценности и инфраструктура культур», входящему в национальный проект «Семья», в Музее истории Обнинска продолжается масштабная модернизация. Об этом сообщил глава администрации наукограда Вячеслав Лежнин.

В рамках проекта в текущем году музей получил современное оборудование, необходимое для сохранения и демонстрации экспонатов. Среди новинок — специальные устройства для хранения крупноформатной живописи, реставрационные утюжки, а также комплект внешних жестких дисков, которые будут использоваться для резервного копирования документации и цифрового архива. Помимо этого, учреждение пополнилось подиумами для скульптур, защитными колпаками для витрин музея «Судьба солдата» и планшетами для проведения пешеходных экскурсий.

Для создания оптимальных условий хранения музейных ценностей помещения оснастили кондиционерами, что позволяет поддерживать необходимый микроклимат. Кроме того, была установлена система видеонаблюдения, обеспечивающая дополнительную безопасность экспонатов.