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Обнинск

В Обнинске ремонт теплосетей пройдет рядом с кругом Королева-Маркса-Гагарина

Дмитрий Ивьев
11.06, 13:52
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В понедельник, 16 июня, там начнут менять две задвижки в теплокамере.

- Для теплоснабжения города эта камера – одна из ключевых, здесь «семисотка» «разделяется» на два направления - из нее выходят трубы, по которым горячая вода идет в 51-й и 52-й районы, а также в 39 и 40-й, - рассказали 11 июня в филиале РИР. - В прошлом году мы заменили в этой камере по инвестпрограмме две 500-миллиметровые задвижки. Еще две – диаметром 700 мм – в инвестпрограмму не вошли. Поэтому их мы заменим на современные, с электроприводом сейчас в рамках операционной деятельности. Кроме того, мы установим в камере неподвижную опору трубопроводов и, по сути, реконструируем теплоузел. Всё это позволит существенно повысить надежность горячего водоснабжения и теплоснабжения 39, 40, 51, 52 районов.

Для проведения этих работ с 16 июня по 7 июля могут быть снижены параметры теплоносителя в 51 и 52 районах города. Температура горячей воды в этих районах может быть ниже обычного.

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