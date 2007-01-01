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Обнинск

В Боровском районе не могут отремонтировать важный источник воды

Дарья Джуманова
11.06, 12:56
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В среду, 11 июня, жительница деревни Лапшинка обратилась к губернатору с проблемой: общественный колодец на улице Шуваловых, напротив дома 31, находится в плачевном состоянии.

- Источник воды при отключении света, а у некоторых домов это единственный источник воды. За 25 лет совершенно сгнило деревянное навершие. Лет 8 назад начали писать в органы власти, в администрацию совхоза «Боровский», в администрацию Боровского района, писали губернатору, в прокуратуру, на горячую линию президенту. Приезжали из администрации, смотрели, обещали. Результата – ноль, - написала Елена. 

- Добрый день. Знаем об этой проблеме. Торги на выполнение ремонтных работ запускали несколько раз. К сожалению, никто не вышел. В течение следующей недели запустим повторно, будем ожидать результатов, - ответили в администрации Боровского района.

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