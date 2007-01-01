В Обнинске снизится температура горячей воды
Это связано с реконструкцией теплосетей в районе домов 6-8 на улице Энгельса.
- Здесь мы ведем работы на двух участках - меняем трубы диаметром 400 мм на трубы диаметром 500 мм, чтобы повысить надежность теплоснабжения 51-го квартала, - рассказали во вторник в филиале РИР. - На одном из участков уже завершаем работы по «железу» - сегодня промываем и опрессовываем реконструированный участок. На втором участке мы ведем работы.
С 9:00 11 июня ориентировочно до понедельника 16 июня горячая вода будет поступать по подающему трубопроводу. Ее температура может быть ниже обычного по следующим адресам:
- ул. Аксенова, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18;
- ул. Курчатова, 38, 40, 42, 43, 44, 45, 44А, 44Б, 46, 50, 52;
- ул. Энгельса, 1, 2, 2а, 3, 5, 6, 7, 8, 9/20, 14, 22, 24, 34.