В Обнинске снизится температура горячей воды

Это связано с реконструкцией теплосетей в районе домов 6-8 на улице Энгельса.

- Здесь мы ведем работы на двух участках - меняем трубы диаметром 400 мм на трубы диаметром 500 мм, чтобы повысить надежность теплоснабжения 51-го квартала, - рассказали во вторник в филиале РИР. - На одном из участков уже завершаем работы по «железу» - сегодня промываем и опрессовываем реконструированный участок. На втором участке мы ведем работы.

С 9:00 11 июня ориентировочно до понедельника 16 июня горячая вода будет поступать по подающему трубопроводу. Ее температура может быть ниже обычного по следующим адресам: