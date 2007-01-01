В Обнинске после дождя на дороге образуется река

В понедельник, 9 июня, местная жительница оставила жалобу под публикацией Владислава Шапши.

- Каждый раз после дождя из Обнинска в Кабицыно нужно плыть. Что с дорогой? Триста метров - глубокая река, приходится ехать вслепую по краям. Примите меры! - написала Елена.

- Из-за сильных осадков такие ситуации с образованием лужи иногда могут возникать. Наши специалисты оперативно работают, прочищая ливнёвки и отводя воду в дождеприёмники, чтобы как можно быстрее устранить проблему. Это может занять время в зависимости от погоды, - сообщили в администрации Обнинска.