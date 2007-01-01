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Обнинск

В Балабаново жалуются на неприятный запах

Дарья Джуманова
10.06, 14:40
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В понедельник, 9 июня, местная жительница оставила комментарий под публикацией губернатора в социальной сети.

- На протяжении недели в Балабаново стоит отвратительный запах канализации, район Боровской улицы. Невозможно открыть окно. Эта проблема периодически повторяется. Объясните, что является источником и какие меры будут приниматься? - написала женщина.

- Здравствуйте. Специалисты выедут на место для проведения обследования в течение одной-двух недель, по возможности раньше. По результатам вернемся с ответом, - сообщили в министерстве строительства Калужской области.

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