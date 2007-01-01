В Обнинске пришлют новые квитанции за услуги ЖКХ

Жители наукограда начнут получать их с июля.

- Сейчас жители домов, которые перешли с нашим филиалом на прямые договоры, получают отдельно квитанцию за «ресурсные» услуги – водоснабжение, отопление, водоотведение, и отдельно – объединенный платежный документ за услуги по вывозу мусора и капитальный ремонт, - пояснили 10 июня в филиале РИР. - С июля мы переходим на объединенный платежный документ с обновленным дизайном. В нем теперь будут представлены три платежа для разных получателей: взнос за капитальный ремонт, платеж за услуги по обращению с ТКО и платеж за услуги ресурсоснабжения (горячая и холодная вода, теплоснабжение).

Если для дома еще не установлен взнос за капитальный ремонт, эта услуга в объединенной квитанции отражаться не будет.