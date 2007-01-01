В Обнинске девять школьников набрали 100 баллов на ЕГЭ

В администрации города в понедельник, 9 июня, рассказали о первых результатах экзаменов.

На данный момент известны баллы по химии, истории и литературе.

В этом году средний балл по химии у обнинских школьников составил 71,3 балла, по литературе – 59,9, а по истории – 64,5.

Восемь учащихся из Физико-технической школы, Гимназии и лицея «Держава» получили максимальный балл по химии.

100 баллов по литературе набрал один выпускник Технического лицея.

99 баллов по химии набрали 12 человек, от 90 до 98 – 27 человек. Более 90 баллов по истории набрали 4 человека.