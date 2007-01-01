В Обнинске назвали лидера голосования за объекты благоустройства

По данным на 9 июня выбор сделало более 19 тысяч жителей наукограда. Это позволит в следующем году получить федеральные деньги.

Лидером голосования стали Наукоградские маршруты (пешеходный маршрут от Солнечной долины до границ территории Нижнего парка), на втором месте – сквер за ДК ФЭИ (пр. Ленина, 15), на третьем – территория по пр. Ленина, 104 - 108 (в районе Торгового центра, перед почтой), -

- Спасибо всем, кто принял участие в голосовании, за активность и неравнодушие, особая благодарность – волонтерам, которые помогали проголосовать всем желающим, - прокомментировал в понедельник и.о. главы администрации города Вячеслав Лежнин.