В Обнинске опять снизят напор воды
Ситуацию на утро субботы, 7 июня, прокомментировали в филиале РИР.
В городе продолжают устранять утечки на трубопроводах, чтобы набрать достаточный запас воды.
- Сегодня утром давление в городской системе водоснабжения находится на нормальном уровне. Ориентировочно в 22.00 до утра мы снизим давление в водопроводных сетях для набора в резервуары, - заявили в филиале РИР. - Мы продолжаем выявлять и устранять утечки на сетях тепло- и водоснабжения, работы идут в различных районах города.