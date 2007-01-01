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Обнинск

В Обнинске опять снизят напор воды

Дмитрий Ивьев
07.06, 08:25
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Ситуацию на утро субботы, 7 июня, прокомментировали в филиале РИР.

В городе продолжают устранять утечки на трубопроводах, чтобы набрать достаточный запас воды.

- Сегодня утром давление в городской системе водоснабжения находится на нормальном уровне. Ориентировочно в 22.00 до утра мы снизим давление в водопроводных сетях для набора в резервуары, - заявили в филиале РИР. - Мы продолжаем выявлять и устранять утечки на сетях тепло- и водоснабжения, работы идут в различных районах города. 

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