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Обнинск

Старший инспектор миграционного отдела в Обнинске незаконно продлила регистрацию мигранту

Дарья Джуманова
06.06, 12:09
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Как сообщили в прокуратуре региона в пятницу, 6 июня, ей вменяют превышение должностных полномочий и внесение в единые государственные реестры заведомо ложных сведений.

По данным следствия, женщина из личной заинтересованности незаконно продлила временную регистрацию иностранного гражданина без его личного присутствия и без согласия собственника жилья. Кроме того, она внесла недостоверные данные в единый государственный реестр миграционного учёта.

Благодаря этому иностранец избежал административной ответственности, которая предусматривает штраф с последующим выдворением из России.

Максимальное наказание по самой строгой из предъявленных статей достигает десять лет лишения свободы с запретом занимать определённые должности.

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