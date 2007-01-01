+23...+24 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Обнинск Юные боровчане высадили 7,5 тысячи растений у Вечного огня
Обнинск

Юные боровчане высадили 7,5 тысячи растений у Вечного огня

Дмитрий Ивьев
06.06, 09:15
0 196
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Члены экологического отряда из первой боровской школы посадили около мемориала в районном центре 7,5 тысячи растений. Об этом сообщил 6 июня глава администрации Боровского района Николай Калиничев.

Как было отмечено, школьники обновили клумбу возле Вечного огня, высадив на ней бархатцы и бегонии разных оттенков. В рамках занятий на пришкольных площадках подобные мероприятия проводят воспитанники многих образовательных учреждений района.

Также отмечается, что в ходе таких работ дети учатся ответственности и пониманию того, что благоустройство и красота вокруг не возникают сами по себе. Кроме того, сформированное с детства трудолюбие, по мнению чиновника, часто становится основой для будущих достижений во взрослой жизни.

Новости по тегу
калужская область
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IjlzanQ1R2ZUbDFWQWQ3aGVhSEUvbmc9PSIsInZhbHVlIjoiSE91TzY0ZDlOVEpnZ0Y3SmtzQUREVWRkMUYvN2JySVhsNVR3eDlJSU5waFZEOCtUZzZCeWE2TWxNSVNvS2hLMGk4clYyYkllcEd5TG5qVkV1bElRS2pCelNmaGJ5M3ZlSENiWlRMTGJGRFZhNHZRUTdoMXpyRnB5SWk2eGs0Mkh2MVBjY0FydlNWZ2VjV1FibjdzWUhRcHBtOWt5UWZwZklGRis0U1ZhbjNCSzA5NDcvcWlRN21qV2hFYjQyYkZ4VW1UK04xMVFwOG9BV0dBVXpyNC9neEt3dG0yNHVUT0ZnSm9CcGZYZllERWRUVXVaREVWYXE1OWsrUmtsOWpyd01iRVBBWHl5Ry92KzVqYzQ4QW4xMm1HeEhweE1EbGthcHk0ZVoxRzhmQmNGdVpuV0poSzRsTmx2QXVJa3NsQys4OXIwWHo3dmwvR1hnM0N5c0V0YUZDdHZnSVNWNE8yak52UmljZ2J2SVl2NVZ2MUgyanJyV0JZQ2VDUzFSdWYwWGtNK2tJRllvRjFuekJzeEFrQUhwVGtSUEU1YjZPSklYY2ozcVkzZXowLzAzN3ZLRW52d091MHBldUJGUW1SNSIsIm1hYyI6IjBhMDFiMDZhMmMwNjk0ODEwM2Y0ZGNhZDIxNzUyZGQyZTAxOTQ1MGM5NGQ4MGRiMWY5YzZkOWY5MmMxODEyYWEiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6InVhclVQWHI0NlNlcm50MVdGTkRFQXc9PSIsInZhbHVlIjoiZDNCejhtTmFLRzVFN2NydUhmbmJUaVN1d0VZSEFOdWpIVVg3Yyt3RDZqT3JHWHFKK01BR1JrSjBpVDFhaFZqampRdFlHc0swUzczZStBOHdGaFNIOWFqcGtjWVc0TEtST296bHoycXFQajk2d1FHaTRJMHRwck5EMkZPWEdqa3V4Z0s1eDZ3NkM1enRSUEJUSGZnRXZ4SW5xSEdOWXI5V2h6NVM2RHV1RlplRnBFZnZndnphOFlGRi9hTmZ2RWtRSGJQcm5nYzdzZWNpNXVCc3RHOVdEbG9IbWhTL2FzS25qemh6RWpoQklCbEN4N0l4dk92TzVrTW56Rk5HOEZ2Vi9mZkFWdWREZVhwdjM3Ni9vbHNXTFRrZy85MHdSMnpGcm10SkdlOGpUQXRodTZxY3AzbWw3cFEyVW9WOWQ2Y3gwbzlyRXcrRlZPZnR0bVp0UUNLcDZjR1FoUDJQMG45S0IzTnVjeDN5R0xTZUNGTGcrcEtZejZFMS85SzJCUk0vS0dlZlBBR252RllIRkVZVVBMUEJ2dFRrZEdkTHowWm9JbXRZRkVUa0x1YTFLZS85TnNwNUhaYTIzRll5RlVZZGc4dmQxZVFOekE0R0ZnRjlIaU9VQUtKMjRYZnYwd04rSjJKR0RGaWtxRGV2eWwySy9CUFZ6Q01SRjlRMUpuYW55eHJ5THhPeUs5a1p2UVBhaW0rUTZGWStZWEhQZWI5TzRFVjVDbzcraXdUMUNtYzdGSzdtUFNmdThTSFpTdVpyM09SOTljUXNYejNUbS9xeEg2cFNFTy83a2xORk5YQ3A3dW52SkRYUlpzT1pNbHU0SVNSZThLbWtEY2x3eDhwZCIsIm1hYyI6IjllNzg3MWQwMTFiM2QzNDYwM2Y2NDgzYjNjZWE2NTM4Nzk4ZTljM2YxYWU3ZmE3ZjhlMDFhYTY1NTU0ZTJmMTAiLCJ0YWciOiIifQ==
18+