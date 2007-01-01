Юные боровчане высадили 7,5 тысячи растений у Вечного огня

Члены экологического отряда из первой боровской школы посадили около мемориала в районном центре 7,5 тысячи растений. Об этом сообщил 6 июня глава администрации Боровского района Николай Калиничев.

Как было отмечено, школьники обновили клумбу возле Вечного огня, высадив на ней бархатцы и бегонии разных оттенков. В рамках занятий на пришкольных площадках подобные мероприятия проводят воспитанники многих образовательных учреждений района.

Также отмечается, что в ходе таких работ дети учатся ответственности и пониманию того, что благоустройство и красота вокруг не возникают сами по себе. Кроме того, сформированное с детства трудолюбие, по мнению чиновника, часто становится основой для будущих достижений во взрослой жизни.