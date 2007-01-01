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В Боровске озеленят площадь Ленина

Дмитрий Ивьев
06.06, 10:49
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В Боровске озеленят площадь Ленина

Работы ведутся в пятницу, 6 июня.

- Сегодня здесь высаживают кизильник блестящий, известный своей неприхотливостью и декоративностью и способный радовать глаз круглый год, - рассказали в администрации города. - Отметим, что также была проведена работа по активизации корневой системы газонного покрытия, включающая внесение азотных и минеральных удобрений. В дальнейшем предполагается осуществить подсев травосмеси для улучшения плотности газона.

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