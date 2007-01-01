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Обнинск

В Обнинске сообщили о ремонте теплосетей

Дмитрий Ивьев
05.06, 16:20
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Филиал РИР рассказал 5 июня о ходе испытаний.

- Продолжаем выявлять порывы на теплосетях, произошедшие в результате гидравлических испытаний, а также устраняем их. Сегодня вели ремонтные работы на теплосетях у Гагарина, 10, 21, 22, Ленина, 69, а также на территории котельной, - пояснили коммунальщики. - Завершили ремонт на обратном трубопроводе магистральной сети диаметром 250 мм на Гагарина, что позволило переключить дома на Гагарина, 2, 6, 8, 12, 18, 20, а также Маркса, 51, 53, 55; теперь они получают горячую воду не по обратному трубопроводу, а по подающему. Продолжаем ремонты на этом и других участках.

Возможно снижение параметров теплоносителя в 52 районе.

Без горячего водоснабжения временно находятся: Ул. Железнодорожная, 6 (ТЦ), пр. Маркса, 114 (магазин) и ул. Ленина, 85 (морг).

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