В Обнинске сообщили о ремонте теплосетей
Филиал РИР рассказал 5 июня о ходе испытаний.
- Продолжаем выявлять порывы на теплосетях, произошедшие в результате гидравлических испытаний, а также устраняем их. Сегодня вели ремонтные работы на теплосетях у Гагарина, 10, 21, 22, Ленина, 69, а также на территории котельной, - пояснили коммунальщики. - Завершили ремонт на обратном трубопроводе магистральной сети диаметром 250 мм на Гагарина, что позволило переключить дома на Гагарина, 2, 6, 8, 12, 18, 20, а также Маркса, 51, 53, 55; теперь они получают горячую воду не по обратному трубопроводу, а по подающему. Продолжаем ремонты на этом и других участках.
Возможно снижение параметров теплоносителя в 52 районе.
Без горячего водоснабжения временно находятся: Ул. Железнодорожная, 6 (ТЦ), пр. Маркса, 114 (магазин) и ул. Ленина, 85 (морг).