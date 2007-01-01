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Жителей Обнинска предупредили, что проблемы с водой сохранятся еще четыре дня

Дмитрий Ивьев
05.06, 10:47
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Такие сроки в четверг, 5 июня, назвали в филиале РИР.

- В настоящее время наши специалисты устраняют утечки на трубопроводах холодного водоснабжения и ГВС, которые оказывают значительное влияние на уровень давления в системе, - пояснили коммунальщики. - Работы идут в различных районах города, на сегодняшнее утро устранено 11 повреждений. Задействованы 6 бригад ремонтного персонала и 8 единиц техники. 

Там напомнили, что изначальная причина возникновения снижения давления в системе водоснабжения - совпадение ряда факторов, вызвавших утечки на трубопроводах. В частности, во время гидравлических испытаний тепловых сетей произошел 51 порыв на трубопроводах теплоснабжения и ГВС.

- С учетом того, что в Обнинске отключения горячей воды на время гидравлических испытаний традиционно продолжаются 3-4 дня, после этого мы возвращаем горячую воду в дома; там, где это невозможно сразу сделать по полной схеме, с циркуляцией, подаем воду по временной схеме по одной трубе, - пояснили в филиале РИР. - Это позволяет минимизировать неудобства для жителей, но не позволяет за время отключения ликвидировать все повреждения. Также существенное влияние оказали произошедшие утечки на водопроводных сетях в последние два дня, в том числе вчерашняя на улице Лейпунского.

Чтобы вода норма доходила до верхних этажей, ее накапливают в резервуарах.

- На то, чтобы окончательно стабилизировать давление в системе, нам потребуется еще порядка 4 дней, - подчеркнули в филиале РИР.

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